Aracıyla uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, BingölMuş kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-28 17:02:55



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