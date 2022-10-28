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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracıyla uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı

DHA

Aracıyla uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheli tutuklandı


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, BingölMuş kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-10-28 17:02:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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