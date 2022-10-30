Bakan Muş, Bingöl'de esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl´e geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl´e geldi. Solhan ilçesine geçen ve esnafı ziyaret eden Bakan Muş, daha sonra kent merkezine gelerek Ticaret ve Sanayi Odası´nda iş insanlarıyla görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Muş, ziyaretlerine devam edecek. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-10-30 15:04:57



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