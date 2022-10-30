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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Muş, Bingöl'de esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldi (2)

DHA

Bakan Muş, Bingöl'de esnaf ve iş adamlarıyla bir araya geldi (2)


`TÜRKİYE´NİN ÜRETTİKLERİ, TÜRKİYE´NİN TÜKETECEĞİ SEVİYEDE´
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kentteki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı´nda partililerle bir araya geldi. Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar bizim arkamızda dimdik bu millet durdu ve biz onlardan 5 yılda bir yetki istiyoruz. AK Parti döneminde enflasyon, alındığı yerlerden tek haneli seviyelerde tutuldu. Son yılları saymazsanız, ortalaması yüzde 8-9 civarındadır. Tek haneliye indirmiştik, son dönemlerde enflasyonda bir artış var. Türkiye´nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, istikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke. Türkiye, 250 milyar dolar ihracat hedefini bu yıl gerçekleştirmiş olacak. Dış ticaretinde 550 milyar dolara hatta daha yukarısına yaklaşmış bir ülke. Nereden bakarsınız bu ülkenin 100 milyar dolara yakın hizmet ihracatı var. Biz hep mal ihracatından bahsediyoruz ama bir de 100 milyar dolar hizmet ihracatı var bu ülkenin. Yani mal ve hizmet ihracatı aslında 350 milyar dolarlara yaklaşmış bir ülke. Bunlar önemli rakamlar. Mal ve hizmet ihracatına bir de dış ticaretin tamamını aldığınız zaman 650 milyarın üzerine çıkan devasa bir ekonomisi var. Son dönemde yaşanan bütün badirelere rağmen Türk ekonomisi büyümesini sürdürüyor. Burada sorsam size; Türkiye´de gıda da erişim problemi olacak diye, kimsede o endişe var mı? Çünkü Türkiye bu tedariki sağlamada 20 sene boyunca yaptığı yatırımlarla bunu garanti altına aldı. Türkiye´nin ürettikleri, Türkiye´nin tüketeceği seviyede. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke ve hatta ihracat yapabilen bir ülke" dedi.
`O İRADE RECEP TAYYİP ERDOĞAN´DA VAR´
"Biz bir tane belediye başkanı seçtik Bingöl için. Bingöl belediye başkanı bir tane, iki tane seçmedik veya 3 tane seçmiyoruz, bir kişi seçiyoruz. 3-4 tane olsa kavga ederler. Yönetemez adam Bingöl´ü. Bir tane belediye başkanı var. Değerli arkadaşlar, biz hepimiz bir araya geldik, görünen 6 kişi görünmeyenlerle beraber 8 kişiyiz, 9 kişiyiz neyse, hep beraber idare edeceğiz, hep beraber yöneteceğiz, ortak karar alacağız, Cumhurbaşkanı seçilince o bize gelecek soracak biz ona göre söyleyeceğiz, gidecek o da yönetecek. Böyle bir yönetim şekli olabilir mi değerli arkadaşlar? Bu yürür mü? Bir belirsizliğe götürür Türkiye´yi. Çünkü irade koyması gerekiyor liderin. İrade koyamazsa, Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz 1 trilyon dolarlık ekonomisi, 700 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile devasa bir ülke. Avrupa ile Asya arasında, bir ucu Kuzey Afrika´ya, bir ucu Ortadoğu´ya, bir ucu Kafkaslara bir ucu Balkanlar´a, Doğu Avrupa´ya dayanan bir ülke. Yönetime talip olunan basit bir tane apartman kooperatifi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti´ni yönetmeye talip olacaksınız. O zaman orada o iradenin ortaya çıkması lazım. Kimde var o? Recep Tayyip Erdoğan´da var" diye konuştu. (DHA)Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-10-30 19:43:57

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