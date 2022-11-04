Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü (2) 

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bingöl´de, kavga ettiği başka lisedeki U.İ. (16) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Berat Yılmaz´ın (16) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç ilçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Cumhuriyet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Öte yandan U.İ.'nin ifade işlemleri devam ediyor. (DHA)Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-11-04 16:59:16



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