Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü (2) 

TOPRAĞA VERİLDİ
Bingöl´de, kavga ettiği başka lisedeki U.İ. (16) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Berat Yılmaz´ın (16) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç ilçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Cumhuriyet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.
Öte yandan U.İ.'nin ifade işlemleri devam ediyor. (DHA)Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-11-04 16:59:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.