Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü (3)

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TUTUKLANDI

Bingöl'de, kavga ettiği Berat Yılmaz'ı (16) bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan U.İ. (16), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-11-05 00:23:42



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