Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yuva yapan kumru ilgi odağı oldu

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının açık penceresinden yaklaşık bir ay önce içeri giren kumru, Maarif Müfettişler Başkanı Galip Gengörü'nün odasının giriş kapının üstüne yuva yaptı.

Gengörü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşa sahip çıktıklarını ve sonuna kadar da bakacaklarını söyledi.

Kumruyu sevdiklerini ifade eden Gengörü, şöyle konuştu:

"İş yerime geldiğimde koridorda bir kuş olduğunu, arkadaşlarımın da kovmaya çalıştığını ve gitmediğini fark ettim. Kuşun burada bir yuvası olduğunu düşündüm. Sonra odamın hemen üstünde bir yuva olduğunu gördüm. İlk etapta bizden korkup kaçan kuş, daha sonra bize alışmaya başladı. Ona sahip çıkmaya başladık. Yuvanın yanında bulunan dolabın üzerine yemi bırakıyorum, kuş da yemini yiyip kuluçkaya yatmaya devam ediyor. Bizim kadrolu kuşumuz oldu."

