Şehitlerimizin naaşı Elazığ'a getirildi!

Bingöl'den, Bitlis´in Tatvan ilçesine gitmek için dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi.
Bunun üzerine İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı.
ASKERİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI
DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarla Tatvan'a 10 kilometre mesafedeki Çekmece köyü yakınlarında helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi.
Kazada 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker şehit oldu.
YÜREKLERİMİZİ YAKAN ŞEHİTLERİMİZ
Türkiye'yi yasa boğan kazada, helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy),Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin),Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (Kars),Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra),Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat),Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale),Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of),Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar),Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar),Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.
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