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Bingöl'ün 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak

Devlet Su İşlerince (DSİ) Kürük-Karlıova iletim hatları birleştirilerek Bingöl'ün 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı giderilecek.

Bingöl'ün 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak
AA

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, AA muhabirine, Türkiye genelinde yaşanan su azlığı probleminin Bingöl'deki depolamalı tesislerinde söz konusu olmadığını söyledi.

Gayt, Gülbahar, Çaytepe Servi ve 15 Temmuz Şehitleri barajlarındaki su miktarının, sulama ihtiyacının üzerinde olduğunu aktaran Dündar, Bingöl'ün Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yağış miktarının bulunduğunu belirtti.

"Türkiye'nin ortalama yağış miktarı 574, bölge ortalaması 656 milimetre iken, Bingöl'de 955 milimetre. Bingöl'de sulamalarımız açısından herhangi bir su azlığından bahsedilmesi söz konusu değil" diyen Dündar, barajların yüzde 100'e yakın dolu olduğunu bildirdi.

Dündar, bu sene sulama sezonunda özellikle yeni açtıkları 15 Temmuz Şehitleri Barajı ve Gözeler sulamalarını işletmeye aldıklarını anlatan Dündar, bu bölgede yaşayanların sulama alanlarından beklediği verimi fazlasıyla sağlayacağını kaydetti.

DSİ'nin bu bölgede önemli tesisler yaptığını ifade eden Dündar, Bingöl'ün her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü aktardı.

Özellikle yeni bu kurulan Sütaş Entegre Tesisi ile su ihtiyacının arttığını aktaran Dündar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bingöl'ün içme suyu ihtiyacı Kürük kaynaklarından karşılanıyordu. Karlıova-Kürük su iletim hattının birleştirilmesi için bir beklenti var. Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli'nin talimatları ve teşvikleri doğrultusunda, Karlıova'daki kaynak ve bahçelerdeki su, Kürük iletim hattına bağlanacak. 2021 yatırım programına Karlıova su kaynaklarının içme suyu projesini aldık. İnşallah ihalesini gerçekleştirip projelerini hazırlayacağız. Sonra da inşaatına başlayacağız."

Karlıova ilçesindeki bahçeleri ihmal etmediklerini, buralar için Karlıova Göleti projesi hayata geçireceklerini anlatan Dündar, böylece vatandaşların sulama ve depolama ihtiyacını karşılayacaklarını dile getirdi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Bingöl'ün 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacaklarını bildiren Dündar, "Bingöl'ümüze memba kalitesindeki ilave suyu kazandıracağız. Kentin uzun süreli içme suyu ihtiyacını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

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