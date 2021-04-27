Bingöl'ün asırlık lezzetleri

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Bingöl ve yöresinde geçmişten bu yana evlerde misafir ağırlandığında sofralarda mutlaka yer alan keledoş ve mastuva yemekten ziyade bir kültür olarak yaşatılıyor. Bingöllü kadınların maharetli ellerinden büyük emekle hazırlanan keledoş, un, tuz, su, çökelek, sarımsak ve tereyağından hazırlanıyor. Mastuva ise ayran, pirinçle buluşarak tencere içerisine katı kıvamı alana kadar sabırla karıştırılarak pişiriliyor. İstenilen püre kıvamına geldikten sonra üzerine bol tereyağı dökülerek servis edilen mastuva, keledoş ile sofralarda vazgeçilmez lezzet olarak yerini alıyor.