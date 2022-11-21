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Bingöl ve Elazığ'da 15, Diyarbakır ve Şırnak'ta 7 gün eylem yasağı

Bingöl ve Elazığ Valilikleri kent genelinde 15 gün, Diyarbakır ve Şırnak Valiliği ise 7 gün eylem yasağı kararı aldı

Bingöl ve Elazığ'da 15, Diyarbakır ve Şırnak'ta 7 gün eylem yasağı

Bingöl Valiliği kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 15 gün süreyle toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve miting gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Kasım´da Türk Silahlı Kuvvetleri´nce, PKK/KCK terör örgütünün terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Irak´ın ve Suriye´nin kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı´nın başarıyla icra edildiğini belirtilerek, "İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve TSK´nın prestij kaybına uğratılmaya çalışılabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri broşür dağıtma, afiş pankart asma gibi) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 21 Kasım 2022 günü saat 00.01'den 5 Aralık 2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere kent genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.


Valilik´ten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatör eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla, il genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Mülki amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01´den 05.12.2022 günü saat 23.59´a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılarak, silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile `ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak´ kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği ve ´27 Kasım´ tarihinin PKK/KCK terör örgütü açısından sözde kuruluş yıldönümü olarak örgütsel anlam taşıdığı hususları göz önüne alındığında, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından belirtilen tarih ve öncesinin eylem amacıyla seçilebileceği öngörülmüş olup, açık alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri her türlü eylem (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 21.11.2022 günü saat 13.00'dan 27.11.2022 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği´nden yapılan açıklamada, kent genelinde yarından itibaren geçerli olmak üzere valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında her türlü eylem ve etkinliğin 7 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri- balon uçurtmak, drone-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi alan-iI merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 22.11.2022 günü saat 00.01´den 28.11.2022 günü saat 23.59' a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.


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