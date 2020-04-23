Bingöl ve Elazığ'da balkonlardan coşkulu 23 Nisan kutlaması

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AA

Bingöl ve Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için evlerinin önünde etkinlik düzenlendi.

Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocuklar için 10 ayrı noktada müzikli etkinlik gerçekleştirildi.

Türk bayrağı ve balonlarla süslenen bir minibüsten, kent merkezindeki 10 ayrı noktada evlerinde kalan çocuklar için şarkılar seslendirildi, palyaço ve animasyon gösterileri yapıldı.

Balkonlardan ellerindeki Türk bayraklarını sallayan çocuklar, şarkılara eşlik etti, eğlenceli vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yaptığı açıklamada, çocukların yüzünü, onlara armağan edilen bu güzel günde güldürebilmek için çeşitli etkinlikler tertiplediklerini söyledi.

Güney, saat 21.00'de Bingöl halkını ve çocukları coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı okumak üzere balkonlara davet etti.

Güney ayrıca, yetim iki kardeşi evlerinde ziyaret ederek onlara oyuncak ve kitap hediye etti.

- Elazığ

Elazığ'da öğrenciler bayram coşkusuyla evlerini ve balkonlarını süsledi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir site önünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müzikli etkinlik düzenlendi.

Balkonlardan Türk bayrağı sallayan, İstiklal Marşı okuyan çocuklar, müzik yayınıyla doyasıya eğlendi.

Çocuklardan Gül Aytaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadığını söyledi.

Salgın dolayısıyla bayramı okulda kutlayamadıklarını ifade eden Aytaç, "Evimizin balkonlarını süsleyip eğlendik. Bize müzik açtılar. Biz de bayraklarımızı salladık. Evimizin her yerine bayraklar astık. Arkadaşlarımız balkonlardan şiirler okudu." dedi

İrem Su Öner de okul yerine bu kez evlerini süslediklerini anlatarak "Evimizde halay çektik, oyunlar oynadık. Bayramımızı kutladık." diye konuştu.

,Suat Öztürk