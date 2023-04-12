Bingöl ve Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

AA'nın haberine göre, Bingöl'de aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa süreli dolunun da etkili olduğu kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.