Bingöl’de PKK’lı teröristlerin mühimmatı ele geçirildi

DHA

İl Jandarma Komutanlığı'nca 11 Aralık'ta Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Eren-Kış 6' operasyonu sürdürülüyor.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında; toprağa gömülü 1 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 bin 590 fişek, 19 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü, 10 elektrikli fünye, 1 keskin nişancı mayonu, 1 lazer metre, 1 manometre ve 3 palaska ele geçirildi. Delil niteliğinde olan malzemelere koyuldu, diğerleri ise kullanılamaz hale getirildi.