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Bingöl ve yöresinde geçmişten bu yana evlerde misafir ağırlandığında sofralarda mutlaka yer alan keledoş ve mastuva, yemekten ziyade bir kültür olarak yaşatılıyor.

Bingöllü kadınların maharetli elleriyle büyük emekle hazırladıkları keledoş, un, tuz, su, çökelek, sarımsak ve tereyağından hazırlanıyor.

Mayasız sert hamur uzun süre yoğrulduktan sonra bir tepsi içerisine dağıtılıyor ve üzerine nokta halinde işaretler bırakılıyor. Hazırlanan hamur, istenilen şekilde ve lezzette olması için sac içerisine konularak üzerindeki közle veya soba fırınında az sıcaklıkta yaklaşık 2 saat pişiriliyor.

İyice kızaran ekmek, soğuduktan sonra küçük parçalar halinde doğranarak bir kaba alınıyor. Sıcak suyla eritilen çökelek ayran kıvamına getiriliyor ve sarımsak eklenerek ateşte kaynatılıyor. Doğranan ekmeklerin üzerine kaynayan ayran ve kızartılmış tereyağı döküldükten sonra keledoş hazır hale getiriliyor.

Köz ve odun ateşinde pişen ekmek, sarımsaklı ayran ve tereyağıyla buluşarak etrafa yaydığı hoş kokusuyla iftarda iştahları açıyor ve damaklarda eşsiz lezzet bırakıyor.

Mastuva yapılırken ise ayran ve pirinç tencere içerisinde katı kıvam alana kadar sabırla karıştırılarak pişiriliyor.

İstenilen püre kıvamına geldikten sonra üzerine bol tereyağı dökülerek servis edilen mastuva, keledoş ile sofralarda vazgeçilmez lezzet olarak yerini alıyor.

"BU LEZZETİ TADANLAR ÇOK MUTLU OLUYOR"

Ilıcalar beldesinde yaşayan Nadire Kişi, keledoş ve mastuvanın Bingöl'ün en çok bilinen lezzetlerinden olduğunu söyledi.

Bu lezzetleri büyük emekle hazırladıklarını dile getiren Kişi, yemeklerin odun ateşinde pişirilmesinin lezzetinin önemli faktörlerinden olduğu belirtti.

Kişi, kullanılan malzemelerin tamamen doğal olması nedeniyle keledoş ve mastuvanın sağlığa faydalı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu lezzeti tadanlar çok mutlu oluyor. Ramazan ayında sofralarımızda keledoş ve mastuva vazgeçilmez lezzetlerdir. Atalarımızdan bizlere kalan bu lezzetleri yaşatmaya devam ediyoruz. Çok doyurucu lezzetler. Herkesin bu lezzetleri tatmasını tavsiye ederim."

Kişi, Bingöl'de buna benzer birçok lezzetin bulunduğunu, kentteki değerlerin, lezzetlerin herkes tarafından bilinmesini ümit ettiklerini kaydetti.