Binlerce askere kışlada

AA

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde kışlalarda yürütülen "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimlerine ilişkin bilgi verdi.

2016-2020 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı"ndaki "Şiddetle mücadele çerçevesinde erkeklere yönelik farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmesi" hedefine işaret eden Selçuk, çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade etti.

Selçuk, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" konusunun 2018'de uygulamaya alınan bedelli askerlik programı kapsamında er ve erbaşların 21 günlük temel askerlik eğitimi ders programına alındığını anımsatarak, eğitimlere yönelik iş birliği ve desteklerinden dolayı Milli Savunma Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Bakan Selçuk, bedelli askerliğini yapan er ve erbaşların kapsama alınmasının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak açısından önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İlk olarak 15 Eylül 2018 tarihindeki celp dönemiyle başlayan, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalık seminerlerine şu ana kadar bedelli askerliğini yapan 620 bin er ve erbaş katıldı."

- 73 bin er ve erbaş kapsamlı eğitime alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 22 Ocak 2019 tarihinde imzalanan iş birliği protokolüyle kadına yönelik şiddetle mücadelede askerler için kapsamlı ve daha uzun süreli eğitim programlarının da uygulamaya konulduğunu belirten Selçuk, "Bu programla 72 bin 971 er ve erbaşa kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verildi." bilgisini paylaştı.

- 56 bin kamu personeli de seminerlere alındı

Öte yandan Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalık çalışmalarını kamu ayağında da hız kesmeden devam ettiriyor.

Bu kapsamda 81 ilde, 56 bin kamu personeli aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki seminerlere katıldı.

- Şiddetin nedenleri ve sonuçları tüm yönleriyle anlatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde görevli meslek elemanları tarafından verilen "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" seminerlerinde askerlere, şiddetin nedenleri ve sonuçları, bu konudaki yasal haklar ve şiddet uygulamanın suç olduğuna yönelik kapsamlı bilgiler veriliyor.