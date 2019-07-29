İstanbul'da bisiklet sevdalıları büyük bir şerit oluşturdu. İstanbul'da yer alan 50'ye yakın bisiklet ailesi ve bisiklet ile ilgili kuruluşun katılımıyla oluşturulmuş Bisikletliler Meclisi'nin düzenlediği “Görünür Ol, Güvende Ol! Turu” etkinliğinde binlerce bisikletli bir araya geldi.

Sporcular "trafikte biz de varız" mesajını vermek amacıyla Sirkeci Garı'ndan yola çıktılar. Dev bisiklet konvoyu sahil boyunca rota oluşturarak Emirgan'a ulaştı. Grup, Emirgan'dan sonra ise yeniden başlangıç olan Sirkeci Garı'na pedal çevirdi. Etkinliğe, aralarında (Üsküdar Bisiklet Platformu) ÜSBİP'in de bulunduğu çok sayıda bisikletli grup katıldı.