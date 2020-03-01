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Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçti - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Düzensiz göçmenlerin geçişleri

Binlerce göçmen bugün de Yunanistan'a geçtiEDİRNE (AA) - Edirne'den bugün de Yunanistan'a binlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı.Avrupa’ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor.Sınır köylerinde Meriç Nehri’ni botlarla geçen göçmenler kara sınırını da deniyor.Tel çit çekili sınır tellerini makasla kesen ya da üzerinden atlayan düzensiz göçmenler, Yunanistan'a ayak basıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıkladı.