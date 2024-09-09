Binlerce kişi sokağa çıktı! Fransa'da Macron karşıtı gösteriler sürüyor

Solcu NFP ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise X hesabından yaptığı paylaşımda gösterilere katılımın çok daha yüksek olduğunu, Paris'te 160 bin, ülke genelinde 300 bin kişinin toplandığını ileri sürdü.