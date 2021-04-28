Binlerce kuzunun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Binlerce kuzunun "süt koşusu" renkli görüntülere sahne oldu

Konya'da yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede kuzular, sürünün büyük olmasına rağmen 3 dakikada annelerini kokusundan bularak karınlarını doyuruyor. Annesini çeşitli nedenlerle kaybeden yavrular ise işletmedeki yetkililer tarafından biberonla besleniyor

Binlerce kuzunun
AA

Tarım ve hayvancılık alanında yoğun faaliyet gösteren Konya'daki işletmede, koyunların "süt kuzuları" ile buluşma anı coşku içinde gerçekleşiyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesinde, 130 bin dekar mera ve 70 bin dekar anız alanında tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor.

Hayvancılık alanında koyun üretiminin başı çektiği işletmede, kuzularla yaklaşık 50 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Binlerce kuzu, her gün yetkililer tarafından ağıllardan salınarak anneleriyle buluşturuluyor.

Annelerinden bütün gün ayrı kaldıktan sonra süt emmeleri için ağıllardan salınan binlerce kuzu, kapıların açılmasıyla harekete geçiyor. Büyük bir alanda gerçekleşen kavuşma anı, süt emebilmek için annelerini telaşla arayan kuzuların renkli görüntülerine sahne oluyor.

Sürünün büyük olmasına rağmen yaklaşık 3 dakikada annelerini kokusundan bulan kuzular, karınlarını doyuruyor. Annesini çeşitli nedenlerle kaybeden yavrular ise işletmedeki yetkililer tarafından biberonla besleniyor.

İşletme Müdürü Yüksel Akçay, AA muhabirine, Gözlü'nün, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinden sonra en yoğun faaliyetin yapıldığı tarım ve hayvancılık işletmesi olduğunu söyledi.

Akçay, her gün gerçekleşen kuzuların anneleriyle buluşması ritüelini, kendilerinin de heyecanla izlediğini dile getirdi.

İşletmede Akkaraman, Bafra ve Acıpayam koyununun üretiminin yapıldığını anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Akkaraman ve Acıpayam koyununun süt üretimini artırmak ve döl verimini yükseltmek, Bafra koyununun ise İç Anadolu'ya adaptasyonunu sağlamak amacıyla çalışma yürütüyoruz. İşletmemizde, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi iş birliğiyle Akkaraman ve Bafra koyununu melezleme çalışması da yapıyoruz. Bu yıl 17 bin anne koyundan 23 bin kuzumuz dünyaya geldi."

Akçay, verimi yüksek "elit" sürülerinde büyük oranda da ikiz doğum gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kate Rubins Van'dan davet aldı
KÜLTÜR-SANATVan'a davet edildi
Arslanhane Camii, UNESCO'ya aday
KÜLTÜR-SANATBir aday daha
"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
KÜLTÜR-SANAT"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
Münir Nurettin Selçuk anıldı
KÜLTÜR-SANATMezarı başında anıldı
Pera Müzesi'nden evlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
KÜLTÜR-SANATEvlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
Ergülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
KÜLTÜR-SANATErgülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
Zeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
KÜLTÜR-SANATZeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
'Araplar ve Hikâye Anlatma Sanatı' ilk kez Türkçe'de
KÜLTÜR-SANAT'Araplar ve Hikâye Anlatma Sanatı' Türkçe'de
Oscar töreni izleyici sayısı dibe vurdu
KÜLTÜR-SANATOscar'da tarihin en düşük izleyici sayısı