İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi.

Bayram namazının ardından avluda çocuklar için bazı etkinlikler düzenlenerek hediyeler dağıtıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas ed-Dibs, aralarında çeşitli İslam ve Arap ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu yaklaşık 100 bin Müslümanın bayram namazını Aksa'da eda ettiğini belirtti.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okuduğu bayram hutbesinde, Kudüslülerin ve gönüllü muhafızlar olarak bilinen "murabıt"ların Aksa'yı işgale ve Yahudi yerleşimcilere karşı savunmada kararlı olduğunu ifade etti.

Şeyh Hüseyin ayrıca başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere işgal hükümetinin İsrail parlamentosundaki sağcı radikallerin Aksa'ya girmesine izin vermesini eleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ