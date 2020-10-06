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Binlerce öğrenciye müjde! Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Korona virüs nedeniyle hem Türkiye'de hem de dünyada milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretim hayatını uzaktan sürdürüyor. Bu dönemde öğrencilerin en önemli ihtiyacı internet, tablet ya da bilgisayar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dün güzel bir haber verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtacak. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılacak? İşte merak edilen haberin ayrıntıları...  

Binlerce öğrenciye müjde! Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yeni kararları açıkladı, uzaktan eğitim alan öğrencilere müjde verdi. Erdoğan “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz” dedi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da dizüstü bilgisayar kampanyası başlatmış topladığı yardımları, Milli Eğitim Bakanlığına aktarmıştı.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.


Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.

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