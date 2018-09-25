İngiltere'nin Plymouth bölgesinde bir kadın, elindeki Tavşan Peter paralarını Facebook'tan satmaya kalktı.

Satıcı, 4 adet madeni para için toplam 1 sterlin teklifte bulundu. Ancak bu kadar düşük bir teklif sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Teklifi görenler, paraların değerinin çok altında satıldığı konusunda hemfikirdi ve aslında çok da haklılardı.

Plymouth Live'ın haberine göre jetonlar ünlü, Tavşan Peter kitaplarının yazarı Beatrix Potter'ın anısına üretilmişti ve oldukça değerlilerdi!

Tavşan Peter paralarının ilk partisi, Mart 2016'da, Beatrix Potter'ın eserlerini anmak üzere, İngiltere'nin bazı yerlerinde piyasaya sürüldü. Jetonlar 2017 ve 2018 yılında da ara ara kullanıma sunuldu.

Ancak 2016 yılı üretimi madeni paralar, koleksiyonlar için oldukça değerli hale geldi.

Hatta geçmiş yıllarda sadece bir Tavşan Peter jetonu 5,000 sterline eBay'de satılırken, diğeri de 3.200 sterlinden alıcı buldu.

İngiliz kadının koleksiyon paralarını satıp satmadığı ise şimdilik meçhul.

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