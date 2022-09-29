KARABİBER SAÇA NASIL UYGULANIR?

Bir çay kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı karabiber tohumunu bir havanda ezin. Oluşan karışımı saç derisine ve saça sürün. Daha sonra karışım 10 ile 15 dk bekletin ve soğuk su ile durulayın.