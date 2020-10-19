Binlerce yıllık Karaz kültürü arkeopark ile gün yüzüne çıkartılacak - ERZURUM

AA

Aziziye Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum Arkeoloji Müzesi, Çakıltaşı Film Yapım ve Kültür Sanat Tarih Uygulamaları firması ortaklığında, Aziziye ilçesindeki Ömertepe Mahallesi'nde, "Karaz kültür evleri" yapıtlarıyla "Deneysel Arkeoloji Köyü Projesi" hayata geçiriliyor.

Projenin tamamlanmasıyla kentin binlerce yıl öncesi yöre tarihi gün yüzüne çıkarılacak.Arkeopark sayesinde Erzurum bölgesinde ilk Tunç çağında "Karaz Kültürü" olarak adlandırılan yaşam biçimine sahip toplulukların yaşamları, mimarisi, üretim ve davranış alışkanlıklarının deneyleneceği tarihi özellikli mekanlar, uzman ekiplerce kurgulanarak oluşturulacak.Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaz Kültür evleri sayesinde binlerce yıl çağlar ötesine yolculuk ile söz konusu kültürün genç nesillere aktarılacağını ifade etti.

İlçede kurulumuna başlanan arkeoparkın, aynı zamanda, binlerce yıl geçmişe tanıklık edecek çağlar öncesi tarihi film seti olarak da hizmet vereceğini belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Erzurum denince akla ilk önce ilk yerleşim merkezi Karaz gelmekte. Karaz kültürü bu anlamda Erzurum'da çok ciddi önem taşımaktadır. Projemiz bir arkeopark yapıtının ilk adımı olacaktır ve Erzurum'un tarihini yansıtmak adına da çok önemli işlere ev sahipliği yapacaktır. Amacımız burada uygulayacağımız çeşitli etkinlik ve faaliyetler ile çocuklarımıza ve gençlerimize geçmiş zamanda yaşanan kültürü ve alışkanlıkları aktarmaktır."

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı da "Bu bölgede yaptığımız arkeolojik kazılar sonucunda Karaz kültürü halkının nasıl yaşadığı, hangi tip evleri kullandıkları, aletleri, ısınma yöntemleri, mutfak kültürleri hakkında elde ettiğimiz bilgiler ışığında o dönemi hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Belgesel film yönetmeni Kadir Özdemir ise Aziziye ilçesinde binlerce yıl öncesini canlandıran bir köy kurulduğunu ve proje tamamlandığında söz konusu yerlerin tarihe ve sanata yönelik önemli bir rol oynayacağını aktardı.