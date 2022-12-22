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Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı hükümetini' kurdu

İsrail'de genel seçimin ardından başbakanlık görevini yeniden üstlenen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu, ülke tarihinde görülmüş "en sağcı koalisyon" olarak nitelendirilen yeni hükümeti kurdu.

Binyamin Netanyahu, İsrail tarihinin 'en sağcı hükümetini' kurdu
BBC TÜRKÇE

Raffi Berg | BBC News

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan genel seçimde ilk sırada yer alan Likud Partisi'nin lideri Binyamin Netanyahu, çetin koalisyon pazarlıkları sonrası yeni hükümeti kurdu. Koalisyon, "İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet" olarak nitelendiriliyor.

Yeni hükümet, lideri bir zamanlar Arap karşıtı ırkçılıkla suçlanan bir siyasi oluşum da dahil aşırı sağcı partilerden oluşuyor.

Filistinliler yeni hükümetin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü güçlendireceğinden endişeleniyor.

Netanyahu dün gece Twitter mesajında "Hükümeti kurmayı başardım" dedi.

Netanyahu'nun koalisyon ortakları, İsrail-Filistin sorununda ortak başkentleri Kudüs olan ve Batı Şeria'da bağımsız bir Filistin devleti öngören uluslararası destekli barış formülünü reddediyor.

Koalisyon ortağı olan Dini Siyonizm Partisi'nin lideri, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesini istiyor.

İsrail, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni işgal etti ve ardından 2005 yılında yerleşimcilerini ve askerlerini Gazze Şeridi'nden çekti.

Ancak bugün hala Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor ancak İsrail buna itiraz ediyor.

Koalisyonu kim oluşturuyor?

Ülkedeki muhalefet ve sivil hak grupları, koalisyonu oluşturan aşırı sağ görüşlü partilerin yeni hükümete dahil edilmesinden özellikle endişe duyduklarını ifade ediyor.

Koalisyon partilerinden Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi lideri Itamar Ben-Gvir, Arap karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor ve İsrailli güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da olası tehditler karşısında ne zaman ateş açabileceğine ilişkin kuralların gevşetilmesini talep ediyor.

Daha önce "ırkçılığa tahrik" ve "bir terör örgütünü desteklemek" suçlarından yargılanıp hüküm giyen Ben-Gvir, İsrail ve Batı Şeria'da polis üzerinde yetkiye sahip Ulusal Güvenlik Bakanı olmaya hazırlanıyor.

Hükümetin diğer aşırı sağ ortağı, LGBT karşıtı Noam Partisi'nin lideri Avi Maoz, Kudüs'teki Onur Yürüyüşü'nün yasaklanmasını talep ediyor, orduda kadınlara fırsat eşitliğini onaylamıyor ve İsrail'e göçü Yahudilerle sınırlamak istiyor.

Öte yandan İsrail Başsavcısı ve muhalefet partileri yeni hükümetin planladığı reformlarla ülkede demokrasiyi tehdit ettiğini öne sürüyor.

Bu reformların arasında, milletvekillerine Yüksek Mahkeme kararlarını geçersiz kılma hakkı veren bir yetki de yer alıyor.

Koalisyon ortaklarının ayrıca Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla devam eden davasını sona erdirebilecek yasal reformlar önerdiğine de dikkat çekiliyor.

Bu suçlamaları reddetmeye devam eden Netanyahu, kendisini eleştirenleri korku tellallığı yapmakla suçluyor.

Geçen hafta ABD merkezli haber platformu NPR'a konuşan Netanyahu, "İki elim sıkıca direksiyonda olacak. Kimsenin LGBT haklarını değiştirmesine, Arap vatandaşlarımızın haklarını inkar etmesine izin vermeyeceğim. Zaman bunu gösterecek" demişti.

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