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HABERTURK.COM

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin biyoteknoloji şirketlerini Almanya'dan taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Şahin ile Türeci'nin şirketlerini Almanya'dan İngiltere'ye taşımasını "BioNTech artık Almanya'da araştırma yapmak istemiyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde Şahin ve Türeci'nin Almanya'yı gururlandırdığı ancak şimdi araştırmalarını Londra'ya taşıdığı kaydedilirken, BioNTech'in önemli kanser araştırmalarını, bürokrasinin İngiltere'de çok yoğun olmadığı gerekçesiyle Londra'da yürütmek istediği bilgisine yer verildi.

Haberde, Almanya'nın bir zamanlar her yıl "dünya ihracat şampiyonu" unvanı aldığı, yabancı ülkelerin Almanya'nın orta ölçekli işletmeleri ve büyük şirketlerini hayranlıkla izlediği ifade edilirken, şu anda ülkenin sadece birkaç alanda önde gittiği, uzmanların ise önümüzdeki yıllarda ekonominin ve refahın önemli ölçüde daralacağından korktuğu kaydedildi.