BioNTech aşılarının birinci dozları yapılmaya başlandı 0:00 / 0:00

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İlk kez uygulanacak BioNTech aşılarının birinci dozları yapılmaya başlandı. Bakan Koca, ülkeye getirilen 2.8 milyon BioNTech aşısının 4.5 milyon doz daha geleceğini açıklamıştı.

Aşıların, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak" açıklamasında bulunmuştu.