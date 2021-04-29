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Biontech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısı 2. doz neden ertelendi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan BioNTech aşısı olan vatandaşları ilgilendiren son dakika bir açıklama geldi. BioNTech aşısının birinci dozunu olup ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere, SMS ile bilgilendirme yapılacak. Peki Biontech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Biontech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısı 2. doz neden ertelendi?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemleri ertelenecek. Biontech aşısı 2. doz neden ertelendi? Biontech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak?

BİONTECH AŞISI 2. DOZ NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı.

Bilimsel verilere göre aşının oluşturduğu koruyuculuk düzeyinin değerlendirildiği toplantıda, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.

BİONTECH AŞISI 2. DOZ NE ZAMAN?

Bu kapsamda, BioNTech aşısının ilk dozunu olanların ikinci dozları 28 gün sonra yapılmayacak.

Bu aşının birinci dozunu olup 28 gün sonrası için ikinci doz randevusu alanların işlemleri ertelenecek. Bu kişilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Bu kişiler, ikinci doz randevularını, birinci dozdan 6-8 hafta sonrasına alabilecek.

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