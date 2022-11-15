BioNTech, Singapur’da mRNA tabanlı aşı üretim tesisi kuracak 0:00 / 0:00

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Asya'daki ilk üretim tesisini Singapur'da satın aldığını bildirdi.

BioNTech’ten yapılan açıklamada, İsviçre merkezli Novartis’in yan kuruluşundan satın alınan tesisin potansiyel mRNA tabanlı aşıların Asya-Pasifik bölgesinde üretilmesini destekleyeceği belirtildi.

Satın almanın finansal ayrıntılarına ilişkin açıklamada bilgi verilmedi.

Alman şirketin Singapur tesisinin 2023’e kadar tam olarak faaliyete geçmesi ve 100 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

BioNTech, 7 Ekim’de Covid-19 aşısının ardından Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir araştırma merkezi ve üretim tesisi inşa ederek uluslararası varlığını genişleteceğini bildirmişti.

BioNTech, 7 Kasım’da ise uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için Covid-19 aşısı geliri tahminini 13-17 milyar avrodan 16-17 milyar euroya yükseltmişti.

Alman şirketin ocak-eylül döneminde gelirleri 13 milyar euro ve net karı da 7,2 milyar avro olarak açıklanmıştı.