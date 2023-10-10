Bir adam yangın çıktığı için itfaiyeye haber verdi ama gerçekler çok başkaydı

Bir adam yangın çıktığı için itfaiyeye haber verdi ama gerçekler çok başkaydı

Bazen doğru olanı yapmak, kendinizi oldukça garip durumlara sokmak anlamına gelebilir. Geçtiğimiz günlerde New York'ta yaşayan Kieran Knightley'nin başına gelen de tam olarak buydu.

Kieran, başına gelen ilginç olayı Tiktok hesabından paylaştı. Yönetmen ve fotoğrafçı olan Kieran, görüş açısında olan bir evde yangın çıktığını fark etti.

3 Şurada Paylaş!









Kieran hemen 911'i aradı ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangın müdahale etmek için geldi. Ancak gerçekler çok farklıydı.

Aslında ortada bir yangın yoktu. Genç adamın tek gördüğü şey ekranında bir kamp ateşi videosu olan büyük bir televizyondu. Tüm gerçek, genç adamın daireyi göstermek için ekiplerin yanına gitmesi ile anlaşıldı.