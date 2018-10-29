Yalova'da kadın sürücü otomobiliyle tesisatçı dükkanına daldı. Sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Bora Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Zarife A.(46), 77 BR 444 plakalı otomobili ile seyir halindeyken dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tesisatçı dükkanın cam çerçevesini indirip içeri daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, İş yerinde hasar meydana geldi.

İş yerine giren otomobil yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü Zarife A.'nın eşinin hasarı karşılayacağını belirtmesi üzerine iş yeri sahibi şikayetçi olmadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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