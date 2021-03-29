3 çocuk annesiydi! Korkunç olay! 0:00 / 0:00

DHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi olan Hamide G. (50),evinin bahçesindeki ağaca bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi.

JANDARMAYA HABER VERDİLER

DHA'da yer alan habere göre Hamide G., evinin avlusundaki ağaca bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen yakınları, Hamide G.´yi asılı bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamide G.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından Hamide G.´nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.