Bir Annenin Günahı isimli dizi yayın hayatına başladı. Bir Annenin Günahı dizisinde; kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleniyor. İşte Bir Annenin Günahı 2. yeni bölüm fragmanı ve 1. bölüm özeti...

BİR ANNENİN GÜNAHI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) November 21, 2020

BİR ANNEİN GÜNAHI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı, senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı” nın ilk bölümünün konusu şöyle;

Suna, büyük umutlar beslediği ilk göz ağrısı Yusuf, kızı Zehra ve evin en küçüğü Ali ile birlikte zor ama huzurlu bir yaşam sürmektedir. Küçük bir balıkçı dükkanı işletmekte, kazandığı ile çocuklarını okutmakta ve zorlu hayat koşullarında dimdik ayakta durmaktadır. Sakin ve huzurlu yaşamları büyük oğlu Yusuf’un ölümle burun buruna gelmesiyle bir an da alt üst olur. O andan itibaren Suna oğlunu yaşatabilmek için ölümle yaşam arasında bir savaşa girer. Suna, anneliğin en büyük sınavını verecektir. Oğlunu yaşatmak pahasına bir insanı öldürmek! Suna girdiği bu savaşta oğlu Yusuf’u yaşatarak galip çıkmış gibi görünse de, işlediği büyük günahın vebali ne onun ne de çocuklarının peşini asla bırakmayacaktır!