Bir apartman karantinaya alındı - KOCAELİ

Özgürlük Mahallesi 230/3 Sokak'ta 10 daireli bir apartmanın 2 dairesinde 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.Apartmanda 15 kişinin de temaslı olabileceği değerlendirilmesiyle Çayırova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince apartman giriş kısmına güvenlik şeritleri çekildi.Karantina sürecinde bina sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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