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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Bir Arada' sahnesinde sezon başlıyor

        'Bir Arada' sahnesinde sezon başlıyor

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin Bir Arada konserlerinde caz vokalisti Evrim Özşuca, Türkiye'nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi'yi konuk edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:16
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        'Bir Arada' sahnesinde sezon başlıyor
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini Bir Arada konserlerinde müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

        Sezonun bu ilk konserinde, uluslararası caz sahnesinde dikkat çeken, ödüllü caz vokalisti Evrim Özşuca, sahnesinde Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi’yi konuk ediyor.

        25 Ekim’de Pera Café’de gerçekleşecek bu buluşmada, iki sanatçı müzikal birikimleriyle dinleyicilere caz dolu bir akşam yaşatacak.

        Konsere katılan seyirciler, “Uzun Cuma” kapsamında 18.00 – 22.00 arasında Pera Müzesi’ni ücretsiz gezme olanağı da bulacak.

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