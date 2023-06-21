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Bir arazi dehşeti de Zonguldak'tan!

İHA

Zonguldak'ta, ağabey kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kocaaali Mahallesi'nde ağabey Nejdet K. ile kardeşi Cevdet K. arasında daha önce arazi ve yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, ağabey Nejdet K., kardeşi Cevdet K.'nin geçtiği yol üzerinde av tüfeği ile pusu kurdu. Bir süre sonra kardeşinin aracının geçtiği sırada kurşun yağdırdı.

ARAÇ BAHÇEYE SAVRULDU Kurşunların isabet ettiği Cevdet K. aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç bahçeye savrularak durabildi. Olayda karın bölgesi ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Cevdet K. ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİ ÖLDÜ Kavga ile bağlantısı olmamasına rağmen Cevdet K.'nin yanında bulunan arkadaşı Rıza Andıç da kurşunların hedefi oldu. 63 yaşındaki Rıza Andıç boğazına ve göğsüne gelen kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Cevdet K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.