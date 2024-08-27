Bir asrı aşkın ayakta duran ahşap evde tek başına yaşıyor

Küçük yaşta evlendiğini belirten Üstündağ, "Ben bu eve gelin geleli 63 sene oldu. Buraya geldim tütün dikiyorduk, 3 ay sonra Samsun'a taşındık. Dokuz sene Samsun'da durdum. Kayınpederim ölünce beyim durmadı köye geldi. O zamandan beri köy hayatı yaşıyorum. Bu evde beş oğlan, bir kızımı büyüttüm, toplamda 6 çocuğumu yetiştirdim" diye konuştu.