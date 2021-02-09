Bir atölyede çıkan yangında üst katlardaki 5 kişi dumandan etkilendi

AA

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Dumandan etkilenip üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.