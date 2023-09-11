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        Haberler Ekonomi Para Bir ay aranın ardından yeniden cari açık - Para Haberleri

        Bir ay aranın ardından yeniden cari açık

        Haziran ayında verilen cari fazlanın ardından temmuzda 5.5 milyar dolarlık cari açık verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:41
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        Bir ay aranın ardından yeniden cari açık
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        Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

        Böylece haziran ayındaki 674 milyon dolarlık fazlanın ardından yeniden açık verilmiş oldu. 2023'ün ilk 7 ayında cari açık 42 milyar 286 milyon dolara ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.4 yükseldi.

        Ay Cari denge (milyon $)
        Haz.21 -610
        Tem.21 392
        Ağu.21 2.164
        Eyl.21 2.722
        Eki.21 4.104
        Kas.21 -2.104
        Ara.21 -3.174
        Oca.22 -6.883
        Şub.22 -5.303
        Mar.22 -5.579
        Nis.22 -2.544
        May.22 -5.831
        Haz.22 -2.581
        Tem.22 -3.457
        Ağu.22 -2.696
        Eyl.22 -2.898
        Eki.22 -765
        Kas.22 -3.997
        Ara.22 -5.875
        Oca.23 -10.615
        Şub.23 -9.032
        Mar.23 -4.580
        Nis.23 -5.410
        May.23 -7.840
        Haz.23 674
        Tem.23 -5.466

        Temmuzda verilen açıkta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 10 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

        REZERVLERDE ARTIŞ

        Temmuz ayında resmi rezervlerde ise 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.

        Temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş oldu.

        Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolarlık ve 18 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

        Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolarlık net artış kaydetti. Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

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