İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSFALT'ın Bağcılar'da yapımı tamamlanan Asfalt Fabrikası'nın açılış törenine katıldı.

DHA'da haberine göre dün meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Bu yağış oranı normalde bir ayda yağan bir yağmurun çok daha üzerinde bir orandır. Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları, yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSFALT'a ait Bağcılar'da bulunan Asfalt Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Dün iki kişinin hayatını kaybettiği sel ve su baskınlarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Dün akşam İstanbul'un yağış alan bölgesi, belki İstanbul'un neredeyse yirmide biri falandır. İstanbul'un yağış alan, yoğun yağış alan bölgesi, 130 kiloya varan ortalama yağış almıştır ki belli noktalarında bu 150 kiloya kadar ulaşmıştır. Bu yağış oranı normalde bir ayda yağan bir yağmurun çok daha üzerinde bir orandır. Biz bu yağışı iki saatte aldık. Bu şu demek oluyor. Bir bahane olsun diye demiyorum. Bundan sonra artık görüyoruz ki şehrimiz, ülkemizin başka noktaları, dünyanın başka noktaları, yağışları böyle yaşayacak. Stratejilerimizi ona göre oluşturmalıyız" diye konuştu.

"AYAMAMA DERESİ'NE YOĞUN YATIRIM YAPIYORUZ"

İmamoğlu, "Ayamama Deresi'ne yoğun yatırım yapıyoruz ve Ayamama Deresi aslında kolları olan bir dere. Dün gece 02.00-02.30 gibi uğradığımız Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nin altından 'Kaynarca' diye bir kolu geçer. Bu kol İkitelli'ye kadar uzanıp Başakşehir'e doğru gider. Şimdi bu kol, bu Kaynarca Deresi yok. Onun üstünde yüz binlerce insan yaşıyor ve yüz binlerce insanın çalıştığı sanayi siteleri, iş yerleri var. Doğayla bu kadar oynarsak, derenin yatağını değiştirir, üzerine beton binaları dikersek. Bütün bu sorunlar, bütün bu kötülükler, bütün bu yanlışlar, teknik dışı hareketler bizi bu tür sonuçlara taşır. Gerçekten, altyapıya çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bakınız daha dün, bu yağışı almadan saatler önce birkaç saat önce Fatih ilçesinde Unkapanı Tüneli'nin, tünel delme makinesi işinin bitiş anına eşlik ettik ve çalışmayı yerinde tebrik ettik. Bu nedir? Tarihi yarımadayı bir balık sırtı gibi düşünürsek Vatan Caddesi'ni ve Ordu Caddesi'ni, Tarihi yarım adanın kuzeyinin bütün sularını, yani yağmur sularını toplayarak Haliç'e indiren tünelin yapılması. Doğal olarak o bölgede Aksaray'da, Aksaray Yeraltı Çarşısı'nda, Vatan Caddesi'nde birçok noktasında var olan bütün sel baskınlarını, tarihe gömecek bir yatırım. Yaklaşık 600 milyon liralık bir tünel yatırımı" şeklinde konuştu.

"KAYNARCA KOLU'NUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DE TÜNEL PROJELERİNİ BİTİRDİK"

İmamoğlu, "Burada bahsettiğim Kaynarca Kolu'nun çözümü için de tünel projelerini bitirdik. Dereyi bulamıyoruz, derenin üstünü kaldıramıyoruz yer altına dere yapacağız ve oradaki yağmur sularını Ayamama'ya taşıyacağız. Üst yapıda işleri göstermek kolaydır. Altyapıda işler gösterilmez ama hayat kurtarır. Bizim tercihimiz gözleri boyamak değil, hayatları kurtarmak ve geleceği kurtarmak olacaktır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi tabi bu tür anlarda kirletmeler, saldırılar, beka atmalar vesaireler olur. Bunlar hiçbiriyle de ilgilenmiyorum. Az önceki cümlelerimde o suçlu bu suçlu demedim. Geçmişe dair hataları anlattım. Bugüne dair yapılması gerekenleri anlattım ama bir şeyi daha ilave edeceğim. Dün bir vatandaşımız isyanla geldi haklı olarak isyan etti. Haklı olarak sinirlendi. Niye böyle oluyoruz dedi. Yeni aldığı binayı gösterdi. Yeni daha sıfır bina olduğu gibi su baskınıyla niye uğraşıyoruz? Haklı ama üzüldüğüm bir şey var işte biraz anlattım. Niye oluyor? Ne oluyor? Neleri eksik yapıyoruz? Vesaire denetlemeliyiz. Bizim de eksiklerimiz var dedim. Ama dedim bu şehrin gündemi bu sorunları çözmek, bu şehrin gündemi birkaç kilometre ötenize Kanal İstanbul yapmak değil, deyince hemen vatandaşımız siyasete girmeyelim dedi. Ya bu siyaset değil, kurban olayım bu siyaset değil. Yani bu siyaset değil, bu şehrin yaşamını bakın, bugün yağışlar Terkos'a, Sazlıdere'ye ve Alibey'e düşüyor. Yani orada bizim için su ihtiyacı için önemli havzalara. İşte Terkos'u tehdit eden Sazlıdere'yi olduğu gibi ortadan kaldıran bir işten bahsediyoruz. Bu siyaset değil. Bu şehrin beka sorunu ve geri gelmez tehditler. O bakımdan biz bu konulara da eğilmeyi ihmal etmeyeceğiz. Yanlışlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı Haberi Görüntüle