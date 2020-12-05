Bir Baba Hamlet aralıkta yok

Şevket Çoruh'un sahibi olduğu Baba Sahne'nin oyunlarından 'Bir Baba Hamlet'in aralıktaki gösterileri iptal oldu. Tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliğiyle aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutan oyunun aralık gösterilerini, artan koronavirüs vakaları nedeniyle sahnelemeyeceklerini belirterek "Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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