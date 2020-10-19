Bir bağ evinde 586 litre kaçak içki ele geçirildi - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik başlatılan denetimler kapsamında bir bağ evine baskın düzenledi.A.G'ye ait evde yapılan aramada 586 litre kaçak üretilmiş içki ile üretimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.Şüpheli A.G. gözaltına alındı.