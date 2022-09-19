Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

Migren atakları, uzun süren ağrı ve acıyla insanı oldukça yoruyor. Ataklar bazen günlerce sürebiliyor ve bu durum kişinin, hayat kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Migren, günler öncesinden kendini belli ediyor. Peki, migren ağrısına ne iyi gelir? Detaylar, haberimizde.