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Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

Şiddetli baş ağrılarıyla geçen migren atakları oldukça zorlayıcı olabilir. Migren ağrısını azaltmak için uygulayabileceğiniz birkaç doğal yöntem bulunuyor.

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  • Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!
  • Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

    Migren atakları, uzun süren ağrı ve acıyla insanı oldukça yoruyor. Ataklar bazen günlerce sürebiliyor ve bu durum kişinin, hayat kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Migren, günler öncesinden kendini belli ediyor.  Peki, migren ağrısına ne iyi gelir? Detaylar, haberimizde.
  • Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

    MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

    - Tek bir bölgede başlayan baş ağrısı,

    - Mide bulantısı,

    - Yemek yeme isteğinin kaybolması,

    - Işıklara daha fazla duyarlı olma

    - Baş bölgesinde bulunan damarların belirginleşmesi
  • Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

    MİGREN AĞRISI NASIL AZALTILIR?

     -Karanlık, loş, sessiz bir odada dinlenin veya uyuyun.

    - Başınızı eşarpla sıkın (genişlemiş damarlara baskı uygulayın).

    - Ağrının olduğu tarafa soğuk kompres yapın (genişlemiş damarları daraltır).

    - Duş alın. Birkaç dakika sıcak, sonra soğuk, sonra tekrar sıcak duş.

    - Baş masajı yapın. (Önce şakaklara, sonra da gözlerin dışa bakan tarafına hafif hafif bastırarak).

    - El ve ayaklarınızı sıcak suya sokun.
  • Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

    MİGREN AĞRISI İÇİN MELİSA ÇAYI

    Melisa çayının doğal ve güçlü bir ağrı kesici özelliği vardır. Migren ağrısı sırasında birkaç bardak melisa çayı içmek; kan dolaşımınızı hızlandırır, damarlardaki pıhtılaşması engeller.

    Bu sayede, migren ağrısında azalma yaşanır.
  • Bir bardağı migren ağrılarını azaltıyor!

    MELİSA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

    Güçlü bir ağrı kesici özelliğe sahip melisa çayının iyi geldiği birçok sağlık durumu vardır;

    - Antiseptik özelliği vardır,

    - Stres, gerginlik, depresyon gibi durumlarda kişiyi rahatlatır,

    - İyi bir uyku uyumanızı sağlar,

    - Bağırsak hareketlerini düzenler ve gaz problemini ortadan kaldırır,

    - Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur,

    - Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır,

    - Hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır,

    - Cilt sağlığına iyi gelir.

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