Bir beyin cerrahından zekanızı artıracak tavsiye! Zihinsel olarak keskin kalmak için en iyi 8 beyin egzersizi

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Dr. Osborn'a göre, "Beyin için daha sağlam bir 'sinyal' oluşturmak için, kalp atış hızınızı artıracak yeni egzersizler deneyin. Her gün koşu bandında yürümeyi bırakın; bu çok sıkıcıdır; Örneğin, ellerinizde hafif ağırlıklarla kürek çekmeyi veya dışarıda yürümeyi deneyin. Daha dün, yıllardır kullanmadığım tek tekerlekli bisikletime 30 dakika bindim. Harika egzersiz, çünkü 'serbest tekerlek' yok ve sen Sürekli pedal çevirerek aynı anda denge merkezlerinizi harekete geçirin."

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BULMACALARLA BİRAZ EĞLENİN Bu kelime oyunları dikkatinizi, hafızanızı ve problem çözme yeteneğinizi zorlamanın harika bir yoludur. Ayrıca soyut düşünmeyi de teşvik ederler. Dr. Osborn, "Bu, sanat ve müzik beğenisinin büyük ölçüde benzer şekilde konumlandığı parietal lobları uyarıyor" diye belirtiyor. "Benzer bir bağlamda, boş zamanlarında kitap okumak beyin için sağlıklıdır. Yeni bir şeyler (kelime oyunu) okuyarak buradaki erişiminizi genişletmeye çalışın. Bu, kurgu anlamına gelir veya iş veya finans alanınızla ilgili olmayan bir şey anlamına gelir."