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Bir Deli Rüzgar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar 2. bölüm ne zaman?

Bir Deli Rüzgar ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünün sona ermesinin ardından ikinci bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Peki; Bir Deli Rüzgar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

16.09.2018 - 00:31 | Güncelleme:

Bir Deli Rüzgar dizisi ilk bölümüyle 15 Eylül akşamı izleyici karşına çıktı. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından, izleyiciler Bir Deli Rüzgar ikinci bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. Peki; Bir Deli Rüzgar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

BİR DELİ RÜZGAR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Deli Rüzgar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı, Bir Deli Rüzgar birinci bölümün hemen ardından dizinin izleyicileri tarafından aratılıyor. Ancak hemen belirtelim ki, Bir Deli Rüzgar 2. bölüm frgamnaı henüz yayınlanmadı. Bir Deli Rüzgar 2. bölümü Fox TV'de Cumartesi günleri saat 20.00'de ekrana geliyor.

BİR DELİ RÜZGAR KONUSU 

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda  tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

 

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