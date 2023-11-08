Bir Derdim Var dizisi konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var, 9 Kasım Perşembe günü itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Adını Türk Rock grubu Mor ve Ötesi'nin şarkısından alan Bir Derdim Var dizisi oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. İşte Bir Derdim Var dizisi konusu ne ve oyuncuları..
Bir Derdim Var konusu ne ve oyuncuları, dizinin 1. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi 9 Kasım Perşembe günü ilk bölümü ile ekrana gelecek. İtalya yapımı "Oltre La Soglia" dizisinden uyarlanan Bir Derdim Var dizisi konusu ve oyunu kadrosu araştırılıyor. İşte Bir Derdim Var oyuncuları ve konusu...
BİR DERDİM VAR DİZİSİ İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bir Derdim Var ilk bölümü ile 9 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekranlarında yayınlanacak.
BİR DERDİM VAR OYUNCULARI KİMLER?
Bir Derdim Var oyuncu kadrosunda; Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar, Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu gibi isimler yer alıyor.
BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alacak dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci yer alırken senaryosunu ise Yekta Torun kaleme alıyor. Tanıtımları ile de büyük merak uyandıran Bir Derdim Var’ın birinci bölümünün konusu şöyle;
Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.
Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer’i savcı Ömer’in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip, dediğim dedik Ömer’le bir savaşın içinde bulur kendisini. Sakladığı büyük sır eğer ortaya çıkarsa hem mesleği hem de hayatı kilit altına alınacaktır…
BİR DERDİM VAR UYARLAMA MI?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi "Bir Derdim Var", İtalya dizisi “Oltre La Soglia”nın yerli uyarlaması olarak yayınlanacak.