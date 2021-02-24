Daha önce de birçok yapımı etkileyen koronavirüs salgını, bir kez daha kendini önemli bir dizide gösterdi. Ünlü oyuncu Eda Ece'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

3 SET ÇALIŞANI DA VİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI

Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.