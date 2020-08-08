Enis Yıldırım'ın haberine göre, “Bana bir şey olmaz” diye düşünerek maske kullanmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen ve el hijyenini önemsemeyerek “cahil cesareti” gösterenlere olduğunu belirten Doktor Sözen, “Salgın tüm hızıyla devam ederken, önlem almayan, önerilere uymayan ve sorumsuz davranan herkese olacakları anlatmak artık yetmiyor, yaşamak gerek demek ki diyorum ama cehaletin bedel ödeteceğini de hatırlatmak istiyorum. Dilerim canımız yanmaz” diye paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile ülke genelinde Koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirilirken, Trabzon’da görevli bir doktor sosyal medya hesabından isyan etti.

Halkın uyarıları dikkate almamasına tepki gösteren Dr. Ebru Emel Sözen, mosyal medya hesabından, “Nöbetçiyim. Telefonum susmuyor, yatışlar bitmiyor, ambulanslar sıra bekliyor. Herkesteki rahatlığı görünce artık maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin, el hijyenini önemseyin demiyorum. Olacakları anlatmak yetmiyor, yaşamak gerek demek ki” şeklinde eleştirilerde bulundu.