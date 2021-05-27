Bir ödül de ABD'den

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Bir Düş Gördüm'e ABD'den ödül

2018'de Malatya Uluslararası Film Festivali'nden aldığı proje ödülüyle TRT Ortak Yapımını kazanan 'Bir Düş Gördüm' seçildiği festivallerden ödüllerle dönmeye devam ediyor. Murat Çeri'nin ilk uzun metrajlı filmi olan 'Bir Düş Gördüm' daha önce Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan ve Nepal'den 'En iyi Film' de dahil olmak üzere çeşitli ödüller almıştı. 'Bir Düş Gördüm', ABD'den de eli boş dönmedi

'Bir Düş Gördüm'e ABD'den ödül
Bir ödül de ABD'den
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Murat Çeri'nin yönettiği, Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda İşil, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik ve Yusuf Can'ın başrollerini paylaştığı 'Bir Düş Gördüm', bir ödül daha kazandı.

New York'ta düzenlenen 10'uncu Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivalinde 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Sinematografi' ve 'En İyi Senaryo' dallarında aday gösterilen Bir Düş Gördüm Uluslararası adıyla ‘'Bir Düş Gördüm', 'En İyi Sinematografi' ödülünün sahibi oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ece Demirci ile Türev Beki'den özel seçki
KÜLTÜR-SANATÖzel seçki
'Sen Ben Lenin'e özel afişler
KÜLTÜR-SANATÖzel afişler tasarlandı
Zeki Müren'in hayatı pullara konu oldu
KÜLTÜR-SANATZeki Müren'in hayatı pulllarda
İzmir dijital turizm alt yapısını tamamlayan ilk şehir
KÜLTÜR-SANATKültür mirası İzmir'le büyüyecek
Taşınan eserler ile İstanbul’un her iki yakasında da depo müzeler kurulacak
KÜLTÜR-SANATArkeoloji Müzesi’ndeki eserler taşınıyor
Elif Sanchez'den CRR'de müzik ziyafeti
KÜLTÜR-SANATElif Sanchez'den konser
Contemporary Istanbul 1 Haziran'da başlayacak
KÜLTÜR-SANATSanat dolu günler başlıyor
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı
KÜLTÜR-SANATTiyatro festivali heyecanı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Nizami'den Yunus'a Bir Olmak" panelinde konuştu
KÜLTÜR-SANAT'Ciddi bir değer taşıyor'
Robot oyuncu Aypera film çekecek
KÜLTÜR-SANATTürkiye'nin ilk robot oyuncusu