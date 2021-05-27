Bir ödül de ABD'den 0:00 / 0:00

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Murat Çeri'nin yönettiği, Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda İşil, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik ve Yusuf Can'ın başrollerini paylaştığı 'Bir Düş Gördüm', bir ödül daha kazandı.

New York'ta düzenlenen 10'uncu Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivalinde 'En İyi Erkek Oyuncu', 'En İyi Sinematografi' ve 'En İyi Senaryo' dallarında aday gösterilen Bir Düş Gördüm Uluslararası adıyla ‘'Bir Düş Gördüm', 'En İyi Sinematografi' ödülünün sahibi oldu.