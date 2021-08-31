"Bir Düş Gördüm" filmi İspanya'dan ödülle döndü

AA

2018 yılında "8. Malatya Uluslararası Film Festivali"nden aldığı proje ödülüyle TRT ortak yapımını kazanan film, bu zamana kadar 48 uluslararası film festivaline seçilme başarısı göstererek, 28 farklı ülkede Türkiye'yi temsil etti.

Yapım, daha önce Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan, Nepal ve ABD'de olmak üzere farklı kategorilerde 12 ödüle değer görüldü.

Murat Çeri'nin kendi çocukluk hatıralarından esinlenerek hayata geçirdiği filmin oyuncu kadrosunda, Harun Reha Pakoğlu, Recep Çavdar, Nevzat Yılmaz, Ferda İşil, İsmail Hakkı, Fatih Dokgöz, Mustafa Halezeroğlu, İsmail Kavrakoğlu, Emin Yalçın, Yakup Baybarz, Furkan Aydın Çelik ve Yusuf Can yer alıyor.

"Bir Düş Gördüm"ün konusu ise şöyle:

"Tarık 8-10 yaşlarında şehirli bir çocuktur. Babası bir araba kazasında ölür. Annesi aynı kazadan dolayı hastanede komadadır. Kendisi ise hafıza kaybı geçirir. Kimsesi olmadığı için köye dedesiyle ninesinin yanına gönderilir. Tarık hiçbir şey hatırlamasa da sürekli geçmişiyle ilgili simgesel rüyalar görür. Bir gün evlerinin yakınında arabanın çarptığı bir eşek ölü bulunur. Bu eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu sıpayla kendi durumu arasında bir bağ kurar ve onu yaşatmayı kendine vazife bilir."

Filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut üstlenirken, kostüm tasarımını Ebru Tunçoktay, sanat yönetmenliğini Zeki Yalgın, ses tasarımını Umut Şenyol, uygulayıcı yapımcılığını ise Nihat Sönmez gerçekleştirdi.